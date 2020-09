Napoli: deciso il potenziamento del servizio Anm nel quartiere Marianella

(FERPRESS) – Napoli, 29 SET – Presieduta dal consigliere Aniello Esposito, nella riunione di ieri della commissione Mobilità del Comune di Napoli si è discusso, con l’ingegner Aldo Paribelli dell’Anm, della proposta di potenziamento delle linee nel quartiere Marianella e in generale nelle aree periferiche della città, dove si registrano costantemente criticità nel trasporto pubblico. È intervenuto il vicesindaco Enrico Panini.

