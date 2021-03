Napoli: De Magistris, buone notizie i sette nuovi bus in circolazione in città

(FERPRESS) – Napoli, 12 MAR – Visita del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, accompagnato dall’Amministratore delegato di ANM Nicola Pascale e dall’Assessore alla mobilità Marco Gaudini, al deposito di via Nazionale delle Puglie dove ha visionato i 7 nuovi autobus, tutti veicoli ibridi, con la trazione realizzata da un motore elettrico, supportato da un motore diesel euro 6 a basse emissioni .

