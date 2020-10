Napoli: nuovo confronto in commissione Infrastrutture con i vertici dell’azienda su assunzione dirigenti Anm

(FERPRESS) – Napoli, 6 OTT – Al centro della riunione del Consiglio Comunale di Napoli, presieduta dal consigliere anziano Aniello Esposito, l’assunzione di quattro dirigenti nell’azienda di trasporti cittadina. La commissione, che già aveva dedicato all’argomento un altro incontro lo scorso 7 settembre, ha ribadito le perplessità rispetto all’operazione, che andrebbe posticipata a un momento più opportuno dal punto di vista economico. Sono intervenuti il vicesindaco e assessore alla Mobilità Enrico Panini, l’amministratore unico di Anm Nicola Pascale e il direttore generale dell’azienda Gennaro Narducci

