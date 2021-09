Napoli: con Anm School 2021/2022 si potenzia il trasporto scolastico cittadino con 40 bus e 400 corse aggiuntive al giorno

(FERPRESS) – Napoli, 13 SET – “Si ritorna a scuola con Anm School 2021/2022! Si potenzia la programmazione del trasporto scolastico cittadino con 40 bus e 400 corse aggiuntive al giorno su linee dedicate. Tante le misure adottate anche sulla viabilità per garantire con sicurezza la ripresa delle attività scolastiche”

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it