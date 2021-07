Napoli: Commissioni Lavoro e Mobilità a sostegno dei lavoratori della GH Napoli

(FERPRESS) – Napoli, 9 LUG – Nella riunione congiunta di ieri, presieduta da Vincenzo Solombrino e Aniello Esposito, si è deciso di ufficializzare con un documento unitario il sostegno alla vertenza dei lavoratori che gestiscono il servizio PRM di assistenza a persone con disabilità o mobilità ridotta all’aeroporto di Capodichino, un’attività che la Gesac, società di gestione dello scalo napoletano, vuole internalizzare.

