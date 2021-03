Napoli: cade ultimo diaframma alla galleria della Metro di Poggioreale. Piscopo, momento emozionante

(FERPRESS) – Napoli, 31 MAR – La macchina T.B.M. (tunnel boring machine), comunemente chiamata “talpa”, è arrivata oggi a Poggioreale, terminando così il complesso scavo della prima delle due gallerie della Linea 1, che collegano la stazione di Capodichino a quella di Poggioreale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it