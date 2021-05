Napoli: ANM inaugura rete ricarica per auto elettriche. Be Charge attiva a Bagnoli le prime 6 colonnine

(FERPRESS) – Napoli, 25 MAG – Dodici stazioni di ricarica attive da oggi a Bagnoli e a Via Argine, tre entro fine mese a Ponticelli, un kick off di una serie di 180 stazioni di ricarica in tutti i parcheggi Anm. Significa questo l’inaugurazione del primo hub pubblico di ricarica per auto elettriche realizzato a Napoli da Be Charge, l’azienda che ha avuto da Anm l’incarico di installare la rete. Da oggi chi ha un’auto elettrica potrà parcheggiarla a Bagnoli e metterla in carica, dando il segno che Anm vuole contribuire a dare alla mobilità della città di Napoli.

Pubblicato da COM il: 25/5/2021 h 14:40