Napoli: Anm inaugura la nuova linea filoviaria R4 realizzata dall’ATI Alstom

(FERPRESS) – Napoli, 25 GIU – È stata inaugurata e messa in esercizio commerciale oggi la nuova Linea Filoviaria R4 dell’Anm. Si tratta di un progetto promosso dal Comune di Napoli, cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e realizzato dal RTI Alstom Ferroviaria Spa – De Luca Costruzioni.



L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it