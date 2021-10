Napoli: ANM approva bilancio 2020. Per 3° anno consecutivo in utile. Pascale, siamo su strada giusta

(FERPRESS) – Napoli, 4 OTT – E’ stato approvato oggi il Bilancio 2020 dell’ANM con un utile di 1,4 milioni di euro nonostante la contrazione dei ricavi da traffico del 50% determinata dall’emergenza Covid. Si tratta del terzo bilancio consecutivo in attivo dopo i più 8 milioni di euro del 2018, più 31,5 milioni di euro del 2019, risultati che portano il patrimonio netto di ANM a fine 2020 a 30,8 milioni.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it