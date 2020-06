Napoli: al via cantiere per la stazione metro Di Vittorio. Fine lavori nel 2023

(FERPRESS) – Napoli, 23 GIU – Aperto ieri il cantiere per la stazione Di Vittorio, alla fine di Viale Maddalena, il cui cantiere è stato aperto ieri con fine lavori prevista per il 2023. La stazione sorgerà a 700 metri dall’aeroporto cui sarà collegata da un servizio di navette. Nel frattempo vanno avanti i cantieri delle altre fermate intermedie già avviate sulla tratta: Miano (fine lavori nel 2021) Regina Margherita e Secondigliano (2022).

