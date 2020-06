Napoli: 53 nuovi bus per la flotta Anm cofinanziati dalla Regione Campania. In arrivo i primi 13 minibus

(FERPRESS) – Napoli, 30 GIU – La flotta bus Anm al servizio dei cittadini, si arricchisce da questa settimana di nuovi automezzi. I primi ad arrivare 13 minibus che saranno consegnati nei prossimi giorni. I nuovi mezzi sono stati acquistati attraverso un cofinanziamento che prevede la copertura del 70% da parte della Regione Campania e del 30% da parte di Anm.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it