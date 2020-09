Naples Shipping Week: innovazione, digitalizzazione, crescita sostenibile dei porti. Domani l’assemblea Assoporti

(FERPRESS) – Napoli, 29 SET – Questa mattina i protagonisti della Naples Shipping Week si sono riuniti a Castel dell’Ovo per l’incontro L’eterna lotta tra l’Uomo e il virus. Millenni di storia la confermano organizzato dal Comune di Napoli e dall’Ufficio del Vicesindaco. Al pomeriggio, Al “servizio” dei traffici nei porti del mediterraneo, il convegno in streaming organizzato dall’ISMed-CNR, affronterà il tema dei servizi al traffico nei porti del Mediterraneo.

