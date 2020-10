Naples Shipping Week: assemblea Assoporti; De Micheli: portualità essenziale per Italia, 800 mln a Green Port

(FERPRESS) – Napoli, 30 SETT – “La portualità è essenziale per l’Italia, al centro del Mediterraneo dove passa il 90% delle merci del commercio internazionale. Digitalizzazione, collegamenti ultimo miglio ferroviario e stradale, conversione energetica e Green Port sono anche gli assi degli investimenti italiani del Recovery Fund, e non solo”. Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, è intervenuta a conclusione dell’affollatissima Assemblea di Assoporti, tenutasi a Napoli nell’ambito della Naples Shipping Week. La De Micheli ha confermato innanzitutto l’attenzione al settore, ma ha anche insistito in maniera particolare ad esprimere gratitudine verso i componenti, i lavoratori e le lavoratrici del comparto marittimo, che nella fase gravissima dell’emergenza nazionale attraversata nel periodo del lockdowm ha offerto collaborazione senza riserve e consentito all’Italia di dare una risposta alla crsi economica e sanitarie che altri Paesi non sono stati in grado di dare nella stessa maniera.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AD il: 30/9/2020 h 15:38 - Riproduzione riservata