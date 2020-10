Naples Shipping Week: 7° Rapporto SRM, l’impatto Covid-19 sui trasporti marittimi (2)

(FERPRESS) – Napoli, 1 OTT – I traffici “intra-regionali” delle aree vicine geograficamente sono aumentati, nel 2020, del 70% contro una media del 50%, non – ovviamente – in termini assoluti, ma una volta suddivise le tipologie di traffico in relazione alla crisi determinata dal Covid 19. Il dato è tra i più interessanti rilevati dal 7° Rapporto SRM, presentato nel corso della quarta edizione di Naples Shipping Week.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AD il: 1/10/2020 h 15:19 - Riproduzione riservata