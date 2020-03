Naples Shipping Week 2020: la 4a edizione a Napoli da 28 settembre a 3 ottobre

(FERPRESS) – Napoli, 4 MAR – Naples Shipping Week 2020 si terrà dal 28 settembre al 3 ottobre 2020. Una settimana in cui Napoli sarà teatro di approfondimenti tecnici, conferenze, incontri ed eventi divulgativi aperti all’intera community dello shipping internazionale a cui contribuiranno relatori di grande prestigio provenienti dal mondo imprenditoriale, scientifico ed accademico.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it