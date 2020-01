Museo di Pietrarsa: oltre 200mila visitatori nel 2019. +17% rispetto all’anno precedente

(FERPRESS) – Napoli, 13 GEN – Nuovo record di presenze al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa che nell’anno appena concluso ha superato la soglia dei 200mila visitatori. Rispetto al 2018 l’incremento è stato del 17%. Cresce anche il numero dei turisti stranieri che rappresentano il 30% dei visitatori totali, mentre gli studenti hanno fatto registrare 32mila presenze che in termini di percentuale costituiscono il 16%. Un contributo significativo al grande successo conseguito è stato dato dai Mercatini di Natale che, dal 30 novembre al 6 gennaio, hanno attirato oltre 70mila visitatori.

