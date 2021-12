MTF svela il quadro di riferimento per la valutazione olistica delle tecnologie di decarbonizzazione

(FERPRESS) – Roma, 13 DIC – Il Maritime Technologies Forum (MTF) ha presentato oggi un quadro progettato per consentire ai responsabili delle decisioni nel settore marittimo di valutare e confrontare in modo olistico le tecnologie di decarbonizzazione e i vettori energetici a emissioni basse o zero.

La fase attuale definisce le aree di valutazione e confronto e sarà sviluppata nella seconda fase per identificare le metodologie di valutazione ottimali. L’MTF ritiene che questo quadro sarà particolarmente vantaggioso quando l’industria sta ricercando nuove tecnologie per la decarbonizzazione.

Pubblicato da AB il: 13/12/2021 h 11:01 - Riproduzione riservata