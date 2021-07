MSC Seaview riparte da Kiel. Altre tre navi del Gruppo torneranno in servizio nei prossimi mesi

(FERPRESS) – Roma, 9 LUG – MSC Crociere ha inaugurato la stagione estiva in Nord Europa questo fine settimana con la partenza di MSC Seaview dal porto tedesco di Kiel per la prima delle sue crociere di 7 notti nel Mar Baltico. MSC Seaview è la settima nave della Compagnia a riprendere a navigare, mentre altre tre navi si preparano ad entrare in servizio, consentendo alla Compagnia di avere metà della flotta operativa entro la fine di quest’estate.

Pubblicato da COM il: 9/7/2021