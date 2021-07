MSC firma accordo quinquennale per le crociere nel Mar Rosso e nel Golfo arabico

(FERPRESS) – Roma, 30 LUG – La Divisione Crociere del Gruppo MSC ha firmato un accordo quinquennale con Cruise Saudi per i diritti di attracco preferenziali nel porto di Gedda. L’accordo costituisce un’ulteriore dimostrazione dell’impegno a lungo termine della compagnia per sostenere lo sviluppo del settore turistico locale, operando crociere nel Mar Rosso e nel Golfo Arabico.

L’annuncio è stato fatto a Gedda nel momento in cui una delle navi più moderne della Compagnia, MSC Bellissima, ha celebrato l’apertura del nuovo terminal passeggeri della città con una cerimonia speciale a bordo della nave.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

