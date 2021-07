MSC Crociere sceglie Genova per formare a livello globale gli equipaggi delle navi alimentate a GNL

(FERPRESS) – Genova, 7 LUG – E’ stata presentata oggi a Genova una partnership di lungo termine tra MSC Crociere, Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile e l’Ente per l’Addestramento di Osservatori Radar, finalizzata all’addestramento degli equipaggi delle nuove navi della Compagnia alimentate a gas naturale liquefatto (GNL) che prenderanno servizio, a partire dal 2022, con l’entrata in flotta di MSC World Europa, la prima nave World Class. L’accordo si è sviluppato sotto l’egida ed è stato fortemente voluto da Regione Liguria, che ha agevolato la partnership pluriennale con Msc per la formazione del personale che dovrà gestire i nuovi impianti.

Pubblicato da COM il: 7/7/2021 h 15:31 - Riproduzione riservata