MSC Seaview in Mar Baltico a partire dal prossimo luglio con partenze settimanali da Kiel

(FERPRESS) – Roma, 19 MAG – MSC Crociere ha annunciato che riprenderà a navigare nel Mar Baltico a partire dal 3 luglio con MSC Seaview, nave della classe Seaside tra le più innovative della Compagnia, con partenza da Kiel. Fino a settembre la nave farà base a Kiel e offrirà viaggi di 7 notti che comprendono escursioni protette a Visby, Stoccolma e Tallinn.

Visby, la città più grande dell’isola di Gotland sul Mar Baltico, è patrimonio mondiale dell’UNESCO con edifici medievali di grande valore storico e artistico. Stoccolma, conosciuta anche come la “Venezia del Nord”, è famosa per la sua straordinaria architettura e la sua estensione su 14 isole che affiorano lì dove il lago Mälaren incontra il Mar Baltico, mentre Tallinn, celebre per le sue mura monumentali, le torri e gli edifici antichi ben conservati, offre un ricco patrimonio architettonico e storico, arroccato tra mura, palazzi d’epoca, chiese e ed edifici all’avanguardia. Tutto da scoprire il centro storico, anch’esso patrimonio mondiale dell’UNESCO.

