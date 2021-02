MSC Crociere: entra in flotta nuova ammiraglia MSC Virtuosa con le più avanzate tecnologie ambientali

(FERPRESS) – Roma, 3 FEB – MSC Crociere ha preso in consegna oggi MSC Virtuosa, una nave altamente innovativa e dotata delle più avanzate tecnologie ambientali disponibili al mondo, che rappresenta la nuova ammiraglia della flotta che raggiunge così le 18 unità.

La consegna di MSC Virtuosa si è svolta, come da tradizione, in forma privata presso il cantiere costruttore – Chantiers de l’Atlantique a Saint-Nazaire, in Francia – dove ha avuto luogo la classica cerimonia della bandiera durante la quale la naveha ricevuto la bandiera ufficiale e la tradizionale benedizione. Alla cerimonia hanno preso parte Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della Compagnia, sua moglie Alexa Aponte-Vago e i loro figli, insieme ai rappresentanti del team che cura le nuove costruzioni di MSC Cruises, ai dirigenti e ai lavoratori del cantiere.

Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Cruises ha commentato:“La mia famiglia ed io non potevamo non dare personalmente il benvenuto a questa nuova nave che entra oggi a far parte della nostra flotta. La consegna di MSC Virtuosa, in un momento così difficile per il settore crocieristico, esprime concretamente il modo in cui, come azienda famigliare, continuiamo a guardare al lungo periodo e a costruire il nostro futuro. Siamo impegnati da sempre a realizzare, di volta in volta, le navi più innovative al mondo dal punto di vista ambientale, in grado di offrire la più recente tecnologia disponibile”, ha proseguito l’Executive Chairman, sottolineando che “ogni nuova nave spinge in avanti i confini dell’innovazione e arricchisce la nostra offerta introducendo esperienze nuove e uniche per i nostri ospiti. MSC Virtuosa, per esempio, presenta il primo barman umanoide al mondo su una nave da crociera, protagonista di un’esperienza futuristica e coinvolgente grazie a tecnologie all’avanguardia. Anche l’eccezionale offerta culinaria è stata ulteriormente implementata, grazie a due nuovi format di ristorante che valorizzano le cucine internazionali più note per far sperimentare agli ospiti un autentico viaggio gastronomico. Tutto questo si aggiunge, naturalmente, alla già ricca esperienza di bordo che da sempre contraddistingue la nostra Compagnia e che prevede, tra le numerose attività, grandi spettacoli teatrali, un’offerta pluripremiata per le famiglie, una tecnologia per gli ospiti leader di settore e l’iconica promenade, che rappresenta il cuore della nave, sovrastata da uno spettacolare soffitto a LED lungo 91,8 metri”.

Laurent Castaing, General Manager di Chantiers de l’Atlantique, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di quello che i nostri team hanno realizzato insieme, nonostante un contesto sanitario difficile. Con la costruzione di MSC Virtuosa abbiamo raggiunto un livello di finitura e di prestazioni che darà ai futuri ospiti della nave il meglio che una crociera possa offrire. Questa è la sedicesima nave che Chantiers de l’Atlantique ha costruito per MSC Crociere, ed è un progetto che sarà difficile da superare!”

Dal punto di vista ambientale, MSC Virtuosa dispone di alcune delle più avanzate tecnologie attualmente disponibili, tra cui sistemi ibridi di pulizia dei gas di scarico (EGCS), sistemi all’avanguardia di riduzione catalitica selettiva (SCR), sistemi di trattamento delle acque reflue in linea con la risoluzione MEPC 227(64) dell’Organizzazione Marittima Internazionale, la possibilità di ricevere alimentazione da terra, nonché un sistema di gestione del rumore irradiato sott’acqua, con scafo e sala macchine che minimizzano l’impatto acustico riducendo i potenziali effetti sulla fauna marina.

La nave ha inoltre ricevuto la certificazione 11 Golden Pearls da Bureau Veritas per i suoi molteplici aspetti innovativi tra i quali le tecnologie a protezione dell’ambiente e le misure di tutela per la salute e la sicurezza. MSC Virtuosa è la prima nave da crociera al mondo a ricevere la certificazione BIORISK da Bureau Veritas che riconosce la sua capacità di mitigare e gestire i rischi di diffusione di malattie infettive tra i passeggeri.

Pierfrancesco Vago ha aggiunto: “Il nostro obiettivo a lungo termine è quello di realizzare crociere a impatto zero ed è su questo che oggi stiamo lavorando. MSC Virtuosa rappresenta un altro passo importante in questa direzione insieme agli altri nostri investimenti per accelerare lo sviluppo delle tecnologie ambientali di ultima generazione. Una conferma del nostro forte impegno a lungo termine per raggiungere questo ambizioso obiettivo.”

MSC Virtuosa, la nuova ammiraglia della Compagnia, entrerà in servizio per la stagione estiva a partire dal 16 aprile 2021, con quattro crociere nel Mediterraneo di 3, 4 e 10 notti in partenza da Genova – homeport della compagnia a livello mondiale – per poi trasferirsi a Kiel (Germania), dove inizierà i suoi itinerari in Nord Europa.

L’ammiraglia, come le altre navi di classe Meraviglia, è caratterizzata da un’iconica promenade lunga 101 metri sovrastata un soffitto a LED in grado di proiettare scenografie suggestive e sempre nuove. Quest’area costituisce il cuore della nave e si sviluppa su due ponti che ospitano boutique, ristoranti e bar in cui gli ospiti trascorrono il loro tempo per fare shopping, mangiare e rilassarsi. Inoltre, la sera la promenade può trasformarsi in una grande pista da ballo, in uno spazio per l’intrattenimento e molto altro ancora.

MSC Virtuosa è la gemella di MSC Grandiosa, la prima nave ad aver ripreso a navigare quest’estate, ospitando con successo fino ad oggi quasi 40.000 passeggeri grazie al protocollo di salute e sicurezza ideato da MSC Crociere, che ha fatto scuola nel settore; MSC Grandiosa oggi effettua itinerari di 7 notti nel Mediterraneo occidentale.

Il 2021, oltre all’entrata in flotta di MSC Virtuosa, vedrà anche l’arrivo di MSC Seashore – altra nave di ultima generazione – che ad agosto porterà la flotta della compagnia a 19 unità, cui se ne aggiungeranno altre quattro entro il 2025. MSC Virtuosa e MSC Seashore offrono le più recenti tecnologie ambientali, soluzioni all’avanguardia per gli ospiti e tutta una serie di nuove esperienze di bordo. Ogni nave che MSC Crociere costruisce è diversa dalla precedente, e queste navi non fanno eccezione, rappresentano infatti un’evoluzione del loro prototipo originale con sempre più spazi pubblici, più cabine, nuovi bar e ristoranti e molto altro ancora.

