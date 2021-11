MSC Crociere e Fincantieri varano la prossima ammiraglia MSC Seascape

(FERPRESS) – Roma, 19 NOV – MSC Crociere ha celebrato il varo della prossima ammiraglia MSC Seascape presso il cantiere Fincantieri di Monfalcone, un evento in cui armatore e costruttore assistono alla nave che tocca l’acqua per la prima volta.

MSC Seascape sarà consegnata nel novembre 2022, seconda della classe Seaside EVO a entrare nella flotta di MSC Crociere e quarta nave della classe altamente innovativa Seaside.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it