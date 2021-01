MoU tra Groupe Renault e Plug Power per diventare leader nei veicoli a idrogeno

(FERPRESS) – Roma, 22 GEN – Groupe Renault e Plug Power Inc., leader globale nei sistemi a celle a combustibile e nei servizi relativi all’idrogeno, hanno annunciato la firma di un Memorandum Of Understanding (MOU) per lanciare una joint-venture 50-50 con sede in Francia entro la fine della prima metà del 2021.

Questa JV strategica posizionerà Groupe Renault e Plug Power per diventare attori chiave in Europa nella ricerca e sviluppo (R&S), trasformazione, produzione e vendita di veicoli alimentati a celle a combustibile e soluzioni chiavi in mano a idrogeno nei prossimi anni. Questa piattaforma di joint-venture servirà il mercato in rapida crescita dei veicoli commerciali leggeri a celle a combustibile, taxi e trasporto di persone commerciali.

Riunendo forze complementari e competitive, questa joint venture si baserà sull’esperienza pionieristica del Groupe Renault nelle nuove energie e sulla forte posizione nei veicoli commerciali leggeri elettrici e sui 20 anni di esperienza di Plug Power nelle tecnologie delle celle a combustibile e nelle soluzioni a idrogeno. Leader globale nelle soluzioni per l’ecosistema dell’idrogeno, Plug Power ha implementato oltre 40.000 sistemi di celle a combustibile, progettato e costruito 110 stazioni di rifornimento che erogano oltre 40 tonnellate di idrogeno al giorno ed è un leader tecnologico nelle soluzioni di idrogeno verde tramite elettrolisi.

L’azienda intende offrire prodotti e soluzioni unici, completi e differenziati al mercato dei veicoli commerciali leggeri, progettati attorno a 3 pilastri chiave:

Ricerca e sviluppo: Groupe Renault e Plug Power intendono istituire un Centro di innovazione per lo sviluppo della tecnologia delle celle a combustibile e dei veicoli commerciali leggeri a celle a combustibile a idrogeno sulla base delle piattaforme esistenti e future del Gruppo Renault. Il focus iniziale sarà sul segmento dei furgoni pesanti che utilizzano le piattaforme per veicoli Trafic e Master. Questo centro sarà unico nel combinare gli sforzi di ricerca e sviluppo di celle a combustibile e veicoli con team di ingegneri integrati.

Produzione: la joint-venture unirà le capacità di produzione di veicoli del Gruppo Renault con la conoscenza della produzione di celle a combustibile e sistemi a idrogeno di Plug Power, stabilendo in Francia uno stack di celle a combustibile integrato verticalmente e un centro di produzione di sistemi per l’integrazione nelle piattaforme dei veicoli commerciali. Inoltre, questo centro di produzione fornirà sistemi di rifornimento di idrogeno, una parte fondamentale dell’ecosistema dell’idrogeno.

Vendite: questa partnership creerà una società di soluzioni per l’ecosistema dei veicoli a idrogeno che offre veicoli, stazioni di rifornimento a idrogeno, carburante a idrogeno e servizi ai clienti. Questo approccio globale alle soluzioni accelererà l’adozione da parte delle flotte commerciali.

La JV inizierà a commercializzare veicoli commerciali leggeri a celle a combustibile in Europa a partire dal 2021 con l’implementazione della flotta pilota.

Luca de Meo, CEO di Renault, ha dichiarato: Questo progetto di joint-venture è completamente in linea con la nostra strategia di offrire soluzioni H2 pronte per il mercato per i veicoli commerciali leggeri. Con Plug Power, costruiremo una catena del valore delle celle a combustibile end-to-end unica e offriremo soluzioni chiavi in ​​mano per i clienti, inclusi veicoli, stazioni di rifornimento e fornitura di idrogeno decarbonizzato. Con questo progetto, la nostra ambizione è quella di posizionare la Francia come testa di ponte dello sviluppo industriale, tecnico e commerciale in questa tecnologia chiave e di rafforzare la nostra leadership in Europa poiché il nostro obiettivo è diventare il leader europeo dei veicoli commerciali leggeri a celle a combustibile.

Plug Power è orgoglioso di essere all’avanguardia dell’innovazione nel settore delle celle a combustibile a idrogeno, motivo per cui siamo entusiasti di collaborare con Groupe Renault per diventare un leader del mercato dei furgoni pesanti a celle a combustibile in Europa. Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri nuovi partner per combinare la nostra tecnologia con la loro decennale esperienza alla guida del mercato automobilistico europeo, ha aggiunto Andy Marsh, CEO di Plug Power.

Groupe Renault e Plug Power forniranno alla joint-venture indipendente le risorse necessarie per raggiungere i suoi obiettivi. La finalizzazione di questo progetto di joint venture è in sospeso alle condizioni normalmente applicabili a questo tipo di operazione, tra cui la presentazione agli organi di rappresentanza dei dipendenti in conformità con le normative applicabili e l’eventuale autorizzazione da parte delle autorità competenti prima metà del 2021.

Pubblicato da AB il: 22/1/2021 h 12:14 - Riproduzione riservata