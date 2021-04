Motus-E: crescono i numeri delle PEV. Spesi il 37% degli incentivi previsti per l’intero 2021

(FERPRESS) – Roma, 6 APR – Marzo 2021, i numeri delle PEV (le auto alla spina Plug-in Electric Vehicle, somma di BEV e PHEV) crescono in maniera significativa toccando il record assoluto di 15.011 unità in un solo mese e a un passo dalle 30.000 in un solo trimestre. Questo mese, in particolare le BEV, come sempre alla fine dei trimestrali, segnano un clamoroso 7.314 battendo il precedente record di dicembre 2020, mentre le PHEV mantengono il loro appeal superando di poco le auto 100% elettriche con 7.697 unità. Rispetto ai due mesi precedenti perciò il delta fra le ibride plug-in e le BEV si assottiglia di molto, se pensiamo che a febbraio 2021 le PHEV rappresentavano il 59% dell’immatricolato di veicoli alla spina.

