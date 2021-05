Mottarone: Conftrasporto, tragedie si possono evitare con prevenzione e applicazione regole

(FERPRESS) – Roma, 25 MAG – “Sicurezza non è un principio invocabile a posteriori. Non lo dovrebbe essere … invece continuo a vedere pagine colme del senno di poi. È successo dopo il crollo del viadotto di Annone e del ponte Morandi. Sta succedendo anche all’indomani della tragedia della funivia del Mottarone”.

Così il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè, che dedica il primo pensiero alle vittime e ai famigliari colpiti così duramente dalla sciagura avvenuta in Piemonte.

