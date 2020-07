Mose: chiuso positivamente il test per il sollevamento delle barriere alla bocche di porto

(FERPRESS) – Venezia, 10 LUG – Si è concluso alle 12.25 di oggi venerdì 10 luglio, dopo circa 90 minuti, il primo test di sollevamento delle quattro barriere del Mose che, per la prima volta dalla loro costruzione, sono state alzate tutte in contemporanea.

