Moscow Metro modernizzerà la sua rete Wi-Fi nel 2021 portando internet a velocità massima di 200 Mbps

(FERPRESS) – Roma, 23 MAR – Il vice sindaco di Mosca per i trasporti Maxim Liksutov ha annunciato che la metropolitana di Mosca modernizzerà la sua rete Wi-Fi nel 2021. L’operatore dei trasporti prevede di installare 100 stazioni base aggiuntive, aumentare la larghezza di banda del canale di comunicazione e iniziare a testare l’ultima rete Wi-Fi 6.

