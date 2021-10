Mosca: treni speciali della metropolitana per celebrare la Repubblica del Bashkortostan

(FERPRESS) – Roma, 12 OTT – In onore della Festa della Repubblica e del prossimo 450° anniversario della sua capitale Ufa, nella metropolitana di Mosca è stato lanciato un nuovo treno speciale per la Repubblica del Bashkortostan.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it