Mosca: ritmo di sviluppo del trasporto ferroviario è tra più alti al mondo. L’hub Elektrozavodskaya sarà uno dei più grandi di Mosca

(FERPRESS) – Roma, 4 AGO – Il più grande hub nel distretto centrale di Mosca, l’Elektrozavodskaya hub, sarà lanciato nel 2023. L’hub unirà la stazione della metropolitana di Mosca Elektrozavodskaya (Linea 3), la stazione della Big Circle Line, l’omonima stazione della futura D3 (Moscow Central Diameters – MCD), linee di autobus e autobus urbani e un ponte pedonale sul fiume Yauza, che collegherà due argini: Semenovskaya e Rubtsovskaya. Grazie a tali hub, che collegano il trasporto ferroviario suburbano con la metropolitana, i passeggeri ottengono un accesso ben sviluppato e conveniente alla rete di trasporti di Mosca.

