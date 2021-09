Mosca: l’MCC e l’MCD hanno trasportato oltre 78 milioni di passeggeri quest’estate

(FERPRESS) – Roma, 1 SET – Oltre 78 milioni di passeggeri sono stati trasportati sulla Moscow Central Circle e sulla Moscow Central Diameters durante l’estate 2021. L’MCD ha trasportato 42, 3 milioni e l’MCC – 35, 7 milioni di passeggeri.

L’MCC e l’MCD sono giovani arterie di trasporto della regione della capitale che attirano più passeggeri ogni giorno. Le stazioni MCD aprono ogni mese. Il tasso di sviluppo del trasporto ferroviario a Mosca è superiore a quello delle città europee ed è considerato uno dei più alti al mondo. Anche durante i mesi estivi il trasporto ferroviario è popolare tra i moscoviti, i residenti della regione di Mosca e gli ospiti della città.

