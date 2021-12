Mosca: lanciato il progetto di biglietteria digitale Virtual Troika per il tpl

(FERPRESS) – Roma, 16 DIC – Il Dipartimento dei trasporti di Mosca insieme a Google, Samsung, VTB Bank e Mastercard hanno lanciato il progetto di biglietteria Virtual Troika. Ora i passeggeri possono pagare i loro viaggi nella metropolitana di Mosca, nel Circolo centrale di Mosca (MCC), nei diametri centrali di Mosca (MCD) e nel trasporto di superficie con una carta di trasporto nel proprio smartphone.

