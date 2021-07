Mosca: la card Troika ricaricabile anche tramite l’app della banca Sberbank

(FERPRESS) – Roma, 14 LUG – La smartcard per il trasporto di Mosca diventa disponibile su Sberbank Online, l’applicazione mobile della più grande banca russa, Sberbank. Per acquistare o ricaricare i propri biglietti, i passeggeri devono scegliere l’opzione Pagamenti e inserire il numero della propria carta Troika. Successivamente, il biglietto deve essere attivato nella metropolitana di Mosca o nelle app mobili (metropolitana di Mosca e Sberbank Online, disponibili per telefoni Android con NFC). Il biglietto deve essere attivato entro un mese.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 14/7/2021 h 13:44 - Riproduzione riservata