Mosca: la campagna Early Bird per i passeggeri della metropolitana di Mosca va avanti da un anno

(FERPRESS) – Roma, 15 NOV – Secondo il Dipartimento dei trasporti della città, entro un anno dal lancio della campagna Early Bird i passeggeri della metropolitana di Mosca hanno effettuato oltre 21,5 milioni di viaggi sulle linee 7 e 15 utilizzando biglietti scontati.

” Su istruzioni del sindaco, miglioriamo costantemente il comfort dei viaggi. Sulla linea 7 più popolare sono stati lanciati gli spaziosi treni Moskva. E nel novembre 2020 abbiamo lanciato la campagna Early Time. Durante l’anno, oltre 21,5 milioni di passeggeri hanno utilizzato it”, ha affermato Maksim Liksutov, vicesindaco di Mosca per i trasporti.

