Mosca: integrate le operazioni di controllo tra tram e ferrovie suburbane in un unico Centro

(FERPRESS) – Roma, 12 MAG – Secondo il Dipartimento dei trasporti di Mosca, entro la fine dell’anno, tutti i tram di Mosca saranno controllati dal Centro di controllo delle operazioni unificate. Si prevede inoltre di integrare tutto il trasporto ferroviario suburbano nello stesso sistema.

