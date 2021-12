Mosca: inaugurata una nuova sezione della Big Circle Line nella metropolitana

(FERPRESS) – Roma, 9 DIC – Il 7 dicembre 2021 il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin (tramite la videoconferenza) e il Sindaco di Mosca Sergey Sobyanin hanno aperto un tratto della Big Circle Line della Metropolitana di Mosca nella zona sud e ovest della città. La sezione comprende le seguenti stazioni: Terekhovo, Kuntsevskaya, Davydkovo, Aminyevskaya, Michurinsky Prospekt, Prospekt Vernadskogo, Novatorskaya, Vorontsovskaya, Zyuzino e Kakhovskaya.

