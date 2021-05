Mosca: il tratto Kurskaya-Kalanchevskaya tra le più complicate nella realizzazione

(FERPRESS) – Roma, 6 MAG – Kurskaya-Kalanchevskaya è il tratto più difficile della costruzione della ferrovia a Mosca. Si svolge accanto agli edifici residenziali e tocca le comunicazioni sotterranee previste in precedenza. L’obiettivo del progetto è costruire 4 nuovi binari per la D2 Line e per la futura D4 Line e costruire un grande hub. La stazione di Kalanchevskaya si trova vicino alla metropolitana e alle 3 più grandi stazioni ferroviarie russe (il traffico passeggeri totale supera i 120 milioni di passeggeri all’anno), quindi ciò ridurrà notevolmente i tempi per l’interscambio.

