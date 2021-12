Mosca avvierà la sperimentazione di un servizio MaaS

(FERPRESS) – Roma, 14 DIC – Secondo il Dipartimento dei trasporti di Mosca, la città sta per testare un servizio completamente nuovo chiamato MultiTransport. Grazie ad essa tutti i trasporti pubblici urbani e i taxi saranno disponibili con un unico abbonamento. Insieme alla banca VTB e Yandex Go, il Dipartimento dei trasporti di Mosca invita i passeggeri a prendere parte ai test.



Il Dipartimento ha spiegato che MultiTransport è un servizio MaaS innovativo, che nella prima fase consentirà di utilizzare tutti i mezzi pubblici e i taxi – per viaggiare da o verso la metropolitana più vicina, le stazioni del Circolo Centrale di Mosca (MCC) o dei Diametri Centrali di Mosca (MCD) – su un singolo abbonamento nelle app mobili Metro Moscow o Yandex Go.

Il Dipartimento ha anche notato che ci sono piani per includere il car sharing, lo scooter e il noleggio di biciclette nel servizio. “Il sindaco di Mosca ha il compito di rendere l’infrastruttura di trasporto più accessibile e amichevole per i passeggeri. Per fare questo, stiamo implementando il concetto MaaS in città. MultiTransport sarà utile per i passeggeri che utilizzano i mezzi pubblici ma a volte scelgono un taxi. Con un abbonamento, le persone potranno risparmiare fino al 10% dei loro soldi sulle tariffe ogni mese. La flessibilità e le tariffe vantaggiose del servizio attireranno anche nuovi utenti tra gli automobilisti che passeranno a viaggi multimodali. Ciò consentirà una distribuzione più uniforme dei flussi di traffico”, ha affermato Maksim Liksutov, vicesindaco di Mosca per i trasporti.

Per partecipare al test, un passeggero ha bisogno di una carta bancaria contactless o di uno smartphone con Apple Pay, Google Pay, ha aggiunto il Dipartimento. Ora ci sono tre tariffe da 30 giorni, che includono un pass all-in-one per viaggi illimitati sui trasporti pubblici e 5, 10 o 20 corse in taxi.

