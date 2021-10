Mosca: arriva l’800esimo autobus elettrico. Entro la fine del 2021 saranno 1.000 in circolazione

(FERPRESS) – Roma, 14 OTT – L’800esimo autobus elettrico arriva sulle strade di Mosca. Il veicolo è stato assemblato nell’innovativo eco-impianto SVARZ di KAMAZ, aperto ad aprile. Questo autobus elettrico è diventato il 200esimo veicolo acquistato con i fondi dei green bond. L’800esimo autobus elettrico di Mosca è di proprietà di Mosgortrans che è il principale operatore del trasporto pubblico urbano di superficie della città. Il nuovo autobus elettrico è ora operativo nel sud della città.

