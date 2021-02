Mosca aprirà il primo terminal ferroviario in 100 anni. Farà parte di un hub di trasporto unico

(FERPRESS) – Roma, 23 FEB – Il Dipartimento dei trasporti della città di Mosca ha annunciato che lancerà il suo decimo terminal ferroviario a Vostochniy (est) nel maggio 2021. Entrerà a far parte di un hub di trasporto che include le stazioni della metropolitana di Mosca Cherkizovskaya (linea 1) e Lokomotiv (MCC).

“Per la prima volta nella storia di Mosca negli ultimi 100 anni, è in costruzione una nuova stazione ferroviaria sia per i treni a breve che per quelli a lunga percorrenza”, ha affermato il sindaco Sergey Sobyanin.

La nuova stazione soddisferà gli standard dei trasporti di Mosca. Un edificio a più livelli in stile high-tech avrà tutto il necessario per un viaggio confortevole, tra cui Wi-Fi, noleggio di power bank, sale per la cura dei bambini, sala d’attesa e punti ristoro.

La maggior parte dei treni a lunga percorrenza verrà trasferita da Kurskiy alla stazione ferroviaria di Vostochniy, ciò consentirà il lancio della linea D4 dei diametri centrali di Mosca.

“La stazione di Vostochiy Est diventerà parte di un hub di trasporto unico che comprenderà MCC, metropolitana, trasporto pubblico a terra e treni a lunga percorrenza. Prevediamo che il numero di passeggeri dell’hub di Cherkizovo aumenterà di un terzo, fino a 74mila passeggeri al giorno. Nel 2025, l’hub di Cherkizovo diventerà tra i primi dieci hub più grandi di Mosca con un numero di passeggeri che supera i 133 mila passeggeri ogni giorno”, afferma il vice sindaco per i trasporti Maxim Liksutov.

