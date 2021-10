Mosca: al via treno pilota con display OLED interattivi nei finestrini delle carrozze

(FERPRESS) – Roma, 13 OTT – La metropolitana di Mosca ha lanciato un treno pilota con display OLED interattivi nei finestrini delle carrozze. I passeggeri potranno vedere informazioni utili e interessanti su uno schermo luminoso e moderno invece della solita vista del tunnel, riferisce il Dipartimento dei trasporti di Mosca.



