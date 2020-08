E’ morto Roberto Tazzioli, per anni ai vertici dell’industria ferroviaria italiana

(FERPRESS) – Roma, 17 AGO – La notte scorsa è morto Roberto Tazzioli. Era amministratore delegato e Country Director di Thales Italia SpA. Per anni al vertice delle grandi aziende di costruzione ferroviaria, Tazzioli ha lasciato un forte segno di competenza e affidabilità. Laureato in ingegneria a Firenze è stato amministratore delegato di Alstom dal 1999 al 2020 per poi passare per più di dieci anni in Bombardier Trasportation. Dal 2014 Tazzioli ha poi ricoperto diversi incarichi in Thales Italia.

Dalla direzioni di Ferpress le sentite condoglianze alla famiglia ed ai collaboratori.

Il ricordo in una fotografia: Roberto Tazzioli, con Mauro Moretti e gli amminstratore di Trenitalia e RFI Vincenzo Soprano e Michele Mario Elia, presenta al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il mock-up del nuovo Freccia 1000, progettato da Bombardier Trasportation e costruito da Hitachi Rail e disegnato da Bertone.

