Moovit e Wetaxi annunciano la loro partnership nel mercato italiano

(FERPRESS) – Roma, 8 OTT – Moovit, app numero uno al mondo per la mobilità urbana con oltre 865 milioni di utenti, e Wetaxi, la piattaforma digitale per il taxi a Tariffa Massima Garantita, annunciano la loro partnership nel mercato italiano.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it