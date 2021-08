Moovit e Wetaxi: nell’estate 2021 ripartenza più accentuata dell’anno precedente per mezzi pubblici e taxi

(FERPRESS) – Roma, 5 AGO – Dopo il forte calo durante la pandemia, il settore dei taxi e del trasporto pubblico appare ora in ripresa nelle principali città italiane, anche grazie alla ripartenza del turismo, come evidenziano i dati di confronto tra la ripartenza estiva 2020 e quella 2021.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it