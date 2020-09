Moovit: in arrivo la funzione per sapere il tasso di riempimento dell’autobus

(FERPRESS) – Roma, 2 SET – Nel trasporto pubblico è in arrivo nelle prossime settimane una novità. Nell’app Moovit sarà disponibile la nuova funzione per monitorare in tempo reale il tasso di riempimento dell’autobus in arrivo e per conoscere in anticipo se è al completo, con soli posti in piedi, a sedere o vuoto.

L’app con più di 800 milioni di utenti nel mondo metterà a disposizione un ulteriore strumento, quindi, che permetterà a chi si muove con il trasporto pubblico locale di conoscere se il mezzo in arrivo alla fermata è completo o meno e di conseguenza valutare un mezzo di trasporto alternativo per spostarsi all’interno della città.

Nel caso in cui l’autobus o il tram risulterà completo, Moovit indicherà anche le alternative per raggiungere la destinazione: dai monopattini elettrici, agli scooter in condivisione, dal bike sharing ai taxi.

Pubblicato da RED il: 2/9/2020 h 14:36