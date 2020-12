Monza: oltre sette milioni di euro per l’acquisto di 15 nuovi bus ecologici

(FERPRESS) – Monza, 30 NOV – Oltre sette milioni di euro per l’acquisto di 15 nuovi bus ecologici per il trasporto pubblico locale. Sono le risorse destinate a Monza nell’ambito del «Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile» del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it