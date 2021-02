MOM: scatta l’ora per il nuovo deposito al nuovo Polo Logistico di via Castellana. Trasferimento per 100 bus

(FERPRESS) – Treviso, 17 FEB – A partire dalle prime luci dell’alba di Giovedì 18 Febbraio 2021, oltre 100 mezzi principalmente della flotta urbana, nonché diversi scuolabus, prenderanno servizio partendo dal nuovo deposito di via Castellana, nella zona nord-ovest del territorio comunale di Treviso. Approfittando dei giorni di vacanza scolastica, si è provveduto al trasferimento di buona parte dei mezzi. Nella tarda serata di oggi anche gli autobus in servizio in data di oggi raggiungeranno la nuova sede.

Pubblicato da COM il: 17/2/2021 h 13:42 - Riproduzione riservata