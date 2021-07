Mom: presentato nuovo sistema di acquisto digitale, nuovo logo e campagna abbonamenti

(FERPRESS) – Treviso, 20 LUG – Essere più vicini alle persone, rispondere ai bisogni di mobilità del territorio e contribuire a migliorare la qualità della vita delle comunità in cui si opera.

Questi gli obiettivi dichiarati di Mobilità di Marca, che oggi, presso la Sala Consiliare della Provincia di Treviso, ha presentato una vera e propria rivoluzione delle modalità di utilizzo del trasporto pubblico, rendendolo più fruibile e a misura dei passeggeri.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it