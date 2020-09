MOM: da lunedì 14 settembre entrano in vigore gli orari invernali e sono ripristinati tutti i servizi scolastici

(FERPRESS) – Treviso, 11 SET – Da Lunedì 14 settembre entrano in vigore gli orari invernali e sono ripristinati tutti i servizi scolastici. La task force MOM denominata “Comitato sicurezza COVID 19” ha definito le linee guida di condotta per utenti e personale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it