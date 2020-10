MOM: erogati titoli di viaggio gratuiti per quasi 2 mln a favore di 23mila clienti per il periodo di inutilizzo durante il lockdown

(FERPRESS) – Treviso, 1 OTT – Si è conclusa con la data del 30 settembre 2020 la Campagna Rimborsi, dando così esecuzione all’art. 215 della L.77/2020. Nei due mesi di campagna, sono state oltre 13mila le richieste presentate on line su mobilitadimarca.it con accredito del titolo di viaggio prolungato direttamente sullo smartphone tramite l’app MOMUP.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it